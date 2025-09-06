Дипведомство продолжит информировать о развитии событий по мере поступления подтвержденных данных

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Ситуация с пропавшим в Кабардино-Балкарии (КБР) белорусским альпинистом находится на особом контроле МИД Белоруссии. Об этом сообщили в дипведомстве.

"Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации находится в постоянном контакте с российскими компетентными органами, а также с отцом пропавшего. Ситуация находится на особом контроле министерства. МИД продолжит информировать о развитии событий по мере поступления подтвержденных данных", - говорится в сообщении.

Ранее в управлении МЧС Кабардино-Балкарии сообщили, что поисково-спасательные работы начались в Эльбрусском районе. Специалисты ищут 26-летнего альпиниста из Белоруссии, который пропал при восхождении на гору Терсколак. На место выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Спасатели центра "Лидер" проводят аэровизуальное обследование местности.