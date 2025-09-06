Никто не пострадал

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Беспилотник ВСУ нанес удар по бригаде электриков в Энергодаре Запорожской области.

Об этом сообщил мэр Максим Пухов в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, поврежден служебный автомобиль. "Это часть тактики целенаправленных ударов по мирным работникам жизнеобеспечения с целью посеять панику. Подобные действия являются военными преступлениями, но они лишь укрепляют нашу решимость сопротивляться", - написал Пухов.

Он также сообщил, что автомобиль с энергетиками был повторно атакован украинским беспилотником. "Враг целенаправленно добил подбитую машину электриков, повторной атакой. Это не война, а терроризм. У этих существ нет ни чести, ни человеческого облика. Одни лишь инстинкты разрушения", - отметил мэр.