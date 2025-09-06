На поиски направили спасателей

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Поиски матери с девятилетним ребенком, которые пропали при сборе дикоросов в лесу, организовали в Республике Тыва. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В ЦУКС главного управления МЧС России по Республике Тыва поступило сообщение, что на станции Тайга при сборе дикоросов потерялась мать с 9-летним ребенком", - говорится в сообщении. Уточняется, что на место направлены спасатели и оперативная группа пожарно-спасательной части по охране Пий-Хемского района.

В МЧС напомнили, что в регионе в период особого противопожарного режима ограничено посещение лесов.