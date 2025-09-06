Татьяну Шувалову задержали при попытке выехать из страны

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Следователи обвинили бывшего столичного диспетчера ГБУ "Жилищник по району Зюзино" Татьяну Шувалову (внесена в перечень террористов в РФ) в финансировании террористической деятельности участников запрещенной в России группировки "Артподготовка". Как говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, москвичку задержали при попытке выехать из страны.

"Совершая перечисление денежных средств, [Шувалова] осознавала, что они будут направлены на обеспечение незаконной деятельности участников террористической организации "Артподготовка", а также совершение ими преступлений террористической направленности. Задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке выехать за пределы РФ", - говорится в документах.

Также из материалов дела следует, что пока женщина находится в СИЗО, ее проверят на причастность к совершению других особо тяжких преступлений против общественной безопасности. Шуваловой предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Сын и муж обвиняемой покинули территорию РФ до ее задержания.