Снаряд весом 100 кг выбросило на берег Балтийского моря после шторма

КАЛИНИНГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Саперы отдельного морского инженерного полка Балтийского флота обезвредили 100-килограммовую противокорабельную мину, обнаруженную на берегу Балтийского моря в районе города Балтийск. Мина времен Великой Отечественной войны была выброшена на берег в результате шторма, сообщает пресс-служба Балтфлота.

"Военные саперы выехали на место разминирования после поступления заявки от военного комиссариата, куда граждане обращаются в случае обнаружения опасных находок на территории области. По прибытии на место военнослужащие оцепили опасный участок для обеспечения безопасности граждан и идентифицировали боеприпас. Морская противокорабельная мина была классифицирована как первая категория опасности, что позволило безопасно транспортировать ее в специализированное место хранения для дальнейшего уничтожения", - отмечается в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, количество взрывоопасных находок в Калининградской области традиционно увеличивается в весенне-летний период и количество заявок может достигать до 10 в сутки. Взрывоопасные предметы чаще всего обнаруживаются при проведении строительных работ, особенно при рытье котлованов и траншей. Основные находки включают артиллерийские снаряды, фаустпатроны и минометные мины.

Все взрывоопасные предметы утилизируются на одном из полигонов в Калининградской области методом подрыва с использованием тротиловых шашек. В 2024 году саперами Балтийского флота было утилизировано свыше 50 тыс. подобных находок.