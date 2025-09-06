В некоторых населенных пунктах региона имеются повреждения

ГЕНИЧЕСК, 6 сентября. /ТАСС/. Одна женщина погибла в Голой Пристани Херсонской области из-за обстрелов со стороны ВСУ за прошедшие сутки, в ряде населенных пунктов региона имеются повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"За последние сутки из-за обстрелов киевского режима погиб один человек. Женщина 1955 года рождения погибла в Голой Пристани в результате попадания БПЛА", - сообщил Сальдо.

По его словам, в поселке Сивашское повреждены три хозяйственные постройки, за пределами поселка горел трансформатор, в Бехтерах уничтожен автомобиль. В Раденске из-за обстрела возник пожар сухой растительности на площади 35 кв. м, огонь потушен силами местных жителей. В Буркутском лесничестве также из-за обстрела возник лесной пожар площадью 1,5 га, его локализовали и ликвидировали.

Также ВСУ обстреляли Алешки, Геройское, Горностаевку, Заводовку, Казачьи Лагеря, Каховку, Каиры, Новую Каховку, Новую Маячку, Подстепное, Саги, Старую Збурьевку.