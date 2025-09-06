Для недопущения распространения огня на населенный пункт проводилась опашка, создавались минерализованные полосы

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Пожарные подразделения потушили ландшафтный пожар в Симферопольском районе Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 19:00 [мск объявлена] полная ликвидация пожара в районе села Камышинка", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на ведомство сообщалось, что вблизи села Камышинка на открытой территории горит сухая растительность, тушение осложнялось жарой и ветреной погодой. Возгорание локализовали на площади 150 га.

Для недопущения распространения огня на населенный пункт проводилась опашка, создавались минерализованные полосы. Авиацией МЧС России было сброшено 15 тонн воды. В ликвидации возгорания были задействованы аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым, МЧС Крыма, сотрудники администрации района и лесоохотничьего хозяйства. В общей сложности к ликвидации ландшафтного возгорания привлекались 133 сотрудника и 30 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России.