Украинские дроны также атаковали несколько социальных объектов, никто не пострадал

БРЯНСК, 6 сентября. /ТАСС/. ВСУ с помощью FPV-дронов атаковали поселок Климово в Брянской области, один человек пострадал. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ с помощью FPV-дронов неоднократно атаковали поселок Климово Климовского района. В результате сбросов взрывных устройств, к сожалению, ранения получил помощник машиниста электропоезда. Мужчине оперативно оказана медицинская помощь", - написал он.

Украинские дроны также атаковали несколько социальных объектов, никто не пострадал. "В результате сброса взрывных устройств повреждены гражданские автомобили, частично повреждены административные здания и жилые дома", - сообщил губернатор.