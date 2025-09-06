Женщина ранена при атаке дронов в селе Дунайка

Она получила минно-взрывную травму и баротравму, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Украинские войска атаковали село Дунайка Белгородской области, в результате чего мирная жительница получила ранения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Село Дунайка Грайворонского округа подверглось атакам дронов ВСУ. Пострадала мирная жительница. Женщину бригада скорой доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал он.

Женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. Медики оказали ей необходимую помощь, от предложенной госпитализации пострадавшая отказалась.