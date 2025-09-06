В Никитовском районе Горловки из-за атаки украинского дрона по месту стоянки автобусов городского маршрута №2 пострадали водители трамвайно-троллейбусного управления

ДОНЕЦК, 6 сентября. /ТАСС/. Мужчина получил тяжелые ранения в результате атаки беспилотника ВСУ по Новгородовке Донецкой Народной Республики. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.

"В Новогродовке Красноармейского муниципального округа при сбросе ВОП (взрывоопасного предмета - прим. ТАСС) с ударного БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим.ТАСС) тяжелые ранения получил мужчина 1965 г. р.", - написал он.

Глава республики напомнил, что в Никитовском районе Горловки в результате атаки ударного БПЛА ВСУ по месту стоянки автобусов городского маршрута №2 пострадали водители трамвайно-троллейбусного управления - мужчины 1976 и 1957 годов рождения Также повреждены три автобуса городского маршрута №2.

Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Всего ВСУ совершили пять вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударные БПЛА.