При атаке дронов ВСУ на учебный центр ЗАЭС персонал не пострадал

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что сотрудники работают в штатном режиме

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Запорожской АЭС (ЗАЭС) не пострадали в результате атаки дронов ВСУ на уникальный учебно-тренировочный центр с единственным в мире полномасштабным тренажером реакторного зала. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Сотрудники Запорожской АЭС не пострадали в результате атаки украинских дронов на учебно-тренировочный центр, персонал работает в штатном режиме", - сказала она.

Ранее на станции сообщили, что украинская армия атаковала учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС при помощи дронов. Удар пришелся по крыше корпуса "Г", в 300 метрах от энергоблока. Возгорания и критических разрушений удалось избежать. Пределы и условия безопасной эксплуатации ЗАЭС не нарушены. Радиационный фон в норме. Работа АЭС продолжается в прежнем режиме.