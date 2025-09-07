По словам губернатора Александра Гусева, повреждены кровля и остекление частного дома

ВОРОНЕЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Мужчина получил ранения в результате падения обломков БПЛА в Воронежской области, ему оказывают помощь.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА ранен мужчина. Ему оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, повреждены кровля и остекление частного дома. Все оперативные службы уже находятся на месте происшествия.

Как сообщил глава региона, непосредственная угроза удара БПЛА в Россошанском районе отменена.