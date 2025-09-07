Их состояние удовлетворительное, сообщили в региональном МЧС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Поиски потерявшихся в лесу матери и ребенка завершили в Республике Тыва. Их состояние удовлетворительное, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Женщина и ее девятилетняя дочь найдены в 8 км севернее станции Тайга. Состояние удовлетворительное, медицинская помощь им не потребовалась", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что они отправились в лес на сбор дикоросов.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что женщину привлекут к административной ответственности за нарушение требований особого противопожарного режима, в период действия которого ограничено посещение лесов.