Он находится в реанимации, сообщил глава региона Александр Гусев

ВОРОНЕЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудник фермы в Аннинском районе Воронежской области получил тяжелые ранения в результате падения беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

"К сожалению, в результате падения сбитого беспилотника тяжелые ранения получил работник фермы в Аннинском районе. Сейчас он находится в реанимации", - написал он в своем Telegram-канале.

Гусев добавил, что в Аннинском районе пожарные ликвидировали возгорание хозпостройки, так же в результате падения БПЛА в двух частных домах выбиты окна, ремонта требуют кровля и крыльцо. Отмечается, что еще в одном районе в частном доме повреждены окна, а энергетики восстанавливают линию электропередачи.

По информации Гусева, всего минувшей ночью на территории пяти районов Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ было обнаружено, уничтожено и подавлено около 20 БПЛА.