Инцидент произошел на 4-м километре автодороги ММК - Никольское - Горки под Дмитровом

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после ДТП под Дмитровом, где пострадали двое детей. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Следователем следственного управления УМВД России "Дмитровское" по факту ДТП, в результате которого четыре человека получили телесные повреждения, среди которых двое несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала она.

По информации пресс-службы главка, ДТП произошло на 4-м километре автодороги ММК - Никольское - Горки под Дмитровом.