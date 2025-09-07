Среди них есть трое подростков

КЕМЕРОВО, 7 сентября. /ТАСС/. Пять человек получили травмы при опрокидывании автомобиля в Беловском муниципальном округе Кемеровской области. Водитель не имел права управления транспортом, в числе пострадавших трое несовершеннолетних. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Авария произошла на автодороге Белово - Коновалово - Прокопьевск. "Предварительно установлено, что 22-летний водитель "Мазда Демио" нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением, съехал с дороги с дальнейшим опрокидыванием", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и четверо его пассажиров, в том числе три школьницы в возрасте 14 и 15 лет, доставлены в медучреждение с различными травмами. Трое пострадавших госпитализированы, двум назначено амбулаторное лечение. Полицейские установили, что водитель не имеет права управления транспортными средствами. В отношении него составили три административных протокола за вождение без прав, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части и отсутствие полиса ОСАГО.

Также в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). В отношении родителей подростков инспекторы ПДН составили протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.