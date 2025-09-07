По информации агентства РБК-Украина, в тушении задействованы вертолеты

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в здании кабинета министров в Киеве, тушение продолжается. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее украинские СМИ сообщили о сильном задымлении в центре Киева.

Свириденко опубликовала фотографии пожара, в том числе изнутри здания.

Свириденко также сообщила, что крыша и верхние этажи здания повреждены из-за пожара.

"Впервые повреждено здание правительства. Крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар", - написала она в своем Telegram-канале.