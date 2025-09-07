В 500 м от строений горел сухостой

ДОНЕЦК, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС защитили от природного пожара дома в Юрьевке Донецкой Народной Республики, где сухостой горел в 500 м от строений, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Вчера вблизи Юрьевки на местной балке горел сухостой. Ситуацию усугублял сильный ветер с побережья, а особенности ландшафта и густая растительность затрудняли подъезд пожарной техники. На тушение ушло около восьми часов. Сотрудники МЧС России защитили жилые дома, расположенные всего в 500 м от пламени", - говорится в сообщении.

В результате уничтожено 80 га камыша и 5 га сухостоя, причина пожара устанавливается.