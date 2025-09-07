Из-за обстрелов пострадали жители

БЕЛГОРОД, 7 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область с помощью более 30 боеприпасов и порядка 120 беспилотников за прошедшие сутки. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Над Алексеевским муниципальным округом сбиты шесть беспилотников самолетного типа. <…> В Белгородском районе по поселку Октябрьский и селу Нечаевка совершены атаки семи беспилотников, два из которых сбиты. В поселке Октябрьский повреждены хозпостройка и четыре частных дома. В Борисовском районе село Грузское атаковано тремя дронами", - написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в результате атаки ранены два мирных жителя, один госпитализирован в областную клиническую больницу в тяжелом состоянии, второй пострадавший продолжает лечение амбулаторно. Гладков добавил, что в Валуйском муниципальном округе села Борки и Казинка атакованы 16 беспилотниками, 12 из которых сбиты. Вследствие атаки БПЛА на служебный автобус погиб мирный житель, пассажир, находящийся рядом, получил ранения. Также еще один мирный житель ранен в результате удара FPV-дрона по автомобилю в районе села Борки.

"Над Вейделевским районом системой ПВО сбиты восемь беспилотников. <…> В Волоконовском районе по хуторам Бочанка и Шаховка произведены атаки трех беспилотников, один из которых сбит. В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, селам Глотово, Гора-Подол, Доброе, Дунайка, Замостье, Мокрая Орловка, Пороз и хутору Масычево выпущено пять боеприпасов и совершены атаки 16 беспилотников, из которых два сбиты. В районе хутора Масычево в результате атаки дрона на "Газель" погиб мирный житель", - сообщил Гладков.

По информации губернатора, в селе Дунайка женщина пострадала в результате сдетонировавшего дрона, а в городе Грайворон повреждены два автомобиля, в хуторе Масычево - частный дом, хозпостройка и автомобиль, в селе Доброе повреждены частный дом, социальный объект, а также сгорел грузовой автомобиль. Сообщается, что над Ивнянским районом сбит беспилотник, а над Красногвардейским районом системой ПВО сбиты четыре беспилотника самолетного типа. Последствий нет. В Краснояружском районе поселки Красная Яруга, Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Теребрено подверглись 7 обстрелам, в ходе которых выпущено 28 боеприпасов, и атакам 13 беспилотников, один из которых сбит, отметил глава региона.

"Ровеньский район атакован 12 беспилотниками, 10 из которых сбиты системой ПВО. Повреждены автомобиль, два частных дома и три хозпостройки, одна из которых уничтожена огнем. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Архангельское, Вознесеновка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка выпущено семь боеприпасов в ходе трех обстрелов и совершены атаки 40 беспилотников, из которых 28 подавлены и сбиты. В селе Новая Таволжанка мирный житель погиб в результате детонации дрона. В селе повреждены частный дом, два автомобиля, в селе Муром - автомобиль, пять частных домов и семь надворных построек, четыре из которых уничтожены огнем", - проинформировал губернатор Белгородской области.