Они могут быть одеты в черный пуховик Adidas и светлую шерстяную кофту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Сбежавшие из екатеринбургского СИЗО №1 могут быть одеты в черный пуховик Adidas и светлую шерстяную кофту. Об этом сообщили в ГУ ФСИН по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что совершившие побег Александр Черепанов и Иван Корюков могут скрываться в садоводческих товариществах.

"Внимание, новые приметы беглецов. <…> Могут быть одеты <…> в короткий дутый пуховик фирмы Adidas черного цвета, шерстяную кофту светлого цвета, резиновые сапоги, спортивные кроссовки", - говорится в сообщении.

1 сентября два арестанта сбежали из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге. По данным Антитеррористической комиссии Свердловской области, мужчины были осуждены по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). 2 сентября сообщалось, что в базе данных МВД России появилась информация о том, что сбежавшие Черепанов и Корюков объявлены в федеральный розыск.