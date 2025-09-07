Информации о пострадавших не поступало

КУРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли Рыльск Курской области, повреждения от атаки получили многоквартирный и частные дома, а также складское помещение. Информации о пострадавших не поступало, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Сегодня днем врагом обстрелян город Рыльск. Предварительно, есть повреждения многоквартирного и частных домов, складского помещения. Информации о пострадавших не поступало", - написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на местах обстрела работают оперативные службы, данные о последствиях атаки ВСУ уточняются, добавил Хинштейн.