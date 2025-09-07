Пламя подступило к жилым домам

НИКОСИЯ, 7 сентября. /ТАСС/. Крупный пожар произошел во второй половине дня в воскресенье в деревне Муттайяка, входящей в агломерацию города Лимасола, при этом пламя бушует поблизости от жилых кварталов. Об этом свидетельствуют видео, распространяемые местными жителями в социальных сетях, сообщает корреспондент ТАСС.

Северо-восточные пригороды Лимасола, поднимающиеся по склонам гор Троодос, охвачены плотной пеленой быстро распространяющегося дыма, над клубами которого кружат самолеты противопожарной авиации.

По сообщениям информационного портала In-Cyprus, к тушению пожара привлечены пять единиц авиатехники и многочисленные пожарные расчеты. В борьбе со стихией участвуют не только пожарно-спасательные бригады провинции Лимасол, но и дополнительные силы по борьбе с огнем, прибывшие из провинции Пафос. Однако погодные условия снижают эффективность предпринимаемых ими усилий: по свидетельству очевидцев, пламя, подгоняемое сильными порывами ветра, активно распространяется и уже вплотную подступило к жилым домам.

Вместе с тем официальных заявлений властей об эвакуации населения пока не поступало. Вице-мэр соседнего пригорода Лимасола - Гермасойи - Христос Папамихаил призвал местное население воздержаться от посещения Муттайяки, чтобы не мешать работе оперативных служб. Жителям же самой этой деревни предписано закрыть окна, чтобы не допустить проникновения дыма в дома и квартиры.

Население провинции Лимасол пока морально не оправилось от крупнейшего в истории Кипра пожара, начавшегося 23 июля между деревнями Малья и Арсос. Стоявшая тогда на острове 45-градусная жара способствовала быстрому распространению пламени на территорию в 101 кв. км, что составляет 1,3% от общей площади Кипра. Огненная стихия бушевала двое суток - до 25 июля, полностью или частично уничтожив 532 дома и порядка 300 автомашин. Жертвами пожара стали два человека - пожилая пара, во время эвакуации свернувшая на своей автомашине не на ту дорогу и оказавшаяся в огненной ловушке.