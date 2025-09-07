Следователи выясняют причины и обстоятельства происшествия

ПЕРМЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Пятнадцатилетний подросток пропал без вести после столкновения гидроцикла с лодкой на реке Мулянка в Перми. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительной информации, инцидент произошел днем 7 сентября в акватории реки Мулянка в границах Дзержинского района Перми. Гидроцикл под управлением 11-летнего подростка столкнулся с лодкой, на борту которой находились мужчина и 15-летний подросток. "В результате происшествия мужчина госпитализирован, 15-летний подросток пропал без вести", - говорится в сообщении.

Следователи проводят доследственную проверку, выясняют причины и обстоятельства происшествия.