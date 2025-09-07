Эксперты устанавливают причины аварии

ПРАГА, 7 сентября. /ТАСС/. Частный сверхлегкий самолет потерпел крушение в Праге. Погибли два человека, сообщило агентство ČTK со ссылкой на спасателей и полицию.

"Мужчина и женщина, находившиеся на борту частного сверхлегкого самолета, погибли в результате его падения на территории лесопарка в [пражском] районе Летняны", - привело агентство слова пресс-секретаря полиции Рихарда Грдины.

Жертвами аварии, причины который устанавливают эксперты, стали женщина 1953 года рождения и мужчина 1979 года рождения.