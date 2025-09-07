Также в Каховке повреждены жилой дом и гараж

ГЕНИЧЕСК, 7 сентября. /ТАСС/. Один мирный житель пострадал в Херсонской области за прошедшие сутки в результате атак со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"В результате обстрелов за последние сутки в Херсонской области получил ранения один человек. В Бехтерах Голопристанского муниципального округа в результате попадания снаряда в индивидуальный жилой дом пострадал мужчина 1979 года рождения. Он получил ожоги верхних конечностей и лица. Медицинская помощь оказана на месте", - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, в Каховке повреждены жилой дом и гараж, а в Сивашском Новотроицкого муниципального округа обстрел вызвал два пожара сухой травы общей площадью около 500 кв. м.