Пассажиров, желающих эвакуироваться, организованно вывозят на берег

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Теплоход "Чайка" с более чем 70 пассажирами на борту остановился на мелководье в Финском заливе в Санкт-Петербурге. Пассажиров, желающих эвакуироваться, организованно вывозят на берег, сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге пассажирский теплоход "Чайка" сел на мель. Спасательные службы организовали переправу пассажиров на берег. На борту находилось более 70 человек, пострадавших нет", - сказала представитель пресс-службы. По факту инцидента проводится проверка.

Как уточнил ТАСС один из очевидцев происшествия, оказавшийся на судне, оно остановилось в акватории неподалеку от небоскреба Лахта-центр более чем на два часа, после чего пассажиров начали отправлять на берег при помощи сотрудников МЧС. В пресс-службе городского главка ведомства агентству подтвердили, что желающих эвакуироваться спасатели перевозят на берег. "Угрозы жизни и здоровью тех, кто остается на теплоходе, нет", - сообщил представитель пресс-службы ГУ МЧС.

По информации прокуратуры, прогулочное судно следовало по маршруту Румянцевский спуск - Зимняя канавка - Лахта-центр.