ТУНИС, 7 сентября. /ТАСС/. Силы безопасности Сирии арестовали одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны. Об этом сообщает телеканал Syria TV.

По его информации, террорист по прозвищу Абу Хусейн аль-Идари отвечал за материально-техническое обеспечение действовавших в Сирии ячеек организации, а также за денежные выплаты женам боевиков ИГ, погибших в столкновениях. Как отмечает Syria TV, арест произошел на фоне участившихся в последние месяцы нападений со стороны группировки. В частности, 22 августа боевики ИГ совершили теракт на КПП в восточной части провинции Дейр-эз-Зор, в результате чего погиб сотрудник службы безопасности.

Боевики "Исламского государства" с 2013 года действовали на территории Сирии и Ирака. К середине 2015 года ИГ, по разным данным, контролировала около 70% территории Сирии. В этой ситуации президент России Владимир Путин по просьбе Башара Асада, находившегося в то время на посту президента, принял решение о начале российской военной операции в арабской республике. 30 сентября 2015 года Воздушно-космические силы РФ приступили к нанесению авиаударов по позициям ИГ. 20 октября 2018 года занимавший тогда пост министра обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что бандформирования ИГ полностью разгромлены при поддержке России за три года боевых действий в Сирии. Тем не менее на территории арабской республики продолжают орудовать подпольные ячейки террористов.