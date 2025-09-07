Подачу электричества восстановили в том числе в Мелитополе

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Специалисты начали подключение к энергоснабжению населенных пунктов Запорожской области. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Энергетики поэтапно подключают потребителей в населенных пунктах, где произошло аварийное отключение электроснабжения. Благодарю за оперативную работу, а жителей - за терпение и понимание. Все системы работают в штатном режиме. Продолжаем мониторинг ситуации", - написал он в своем Telegram-канале.

Подача электричества была восстановлена в том числе в Мелитополе, подачу электроэнергии возобновили в жилых домах, восстановили уличное освещение.

Ранее Балицкий сообщил, что в Запорожской области зафиксировано частичное отключение электроснабжения. Причины выясняются. Бригады энергетиков занимаются восстановительными работами.