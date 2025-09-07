Отключение электроэнергии произошло из-за аварии, сообщили в пресс-службе "Донецкэнерго"

ДОНЕЦК, 8 сентября. /ТАСС/. Авария нарушила электроснабжение в городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики (ДНР). Перебои со светом возникли у более чем 15 тыс. абонентов, сообщили в пресс-службе "Донецкэнерго".

"В 01:29 [мск] произошло аварийное отключение электроэнергии, обесточено: 96 трансформаторных подстанций, 2 больницы, 7 школ, 9 детских садов, 2 водозабора, 15 080 бытовых абонентов (город Ясиноватая)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что аварийная бригада уже приступила к выполнению восстановительных работ.