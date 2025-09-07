Площадь возгорания составила 40 кв. м

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Четыре человека доставлены в больницу из-за возгорания, возникшего в многоквартирном доме на улице Котельникова во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

"На улице Котельникова произошло возгорание в квартире на третьем этаже многоквартирного дома. <…> Огнеборцами МЧС России при помощи спасустройства спасены три человека из них два ребенка, пострадали четыре человека, которые были доставлены в КГАУЗ "Владивостокская клиническая больница №2", самостоятельно эвакуировались 20 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на момент прибытия пожарных из квартиры шел густой черный дым. В результате возгорания жилище было повреждено огнем на площади 40 кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливаются.