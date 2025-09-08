Площадь возгораний составляет почти 10 тыс. га, сообщили в региональном Минэкологии

ЯКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Лесные пожары действуют на территории Якутии на площади почти 10 тыс. га, сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

"На начало суток действуют 13 лесных пожаров на площади 9 933,5 га на территориях Вилюйского, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Олекминского, Оленекского, Среднеколымского и Томпонского районов, из них локализованы два лесных пожара на площади 1 209 га на территориях Жиганского и Мирнинского районов. На тушение пожаров привлечены 198 человек с применением трех единиц техники", - говорится в сообщении.

На проведение авиапатрулирования запланировано применение 11 бортов, тушения - 2. Оперативность тушения составляет 64%.

"За прошедшие сутки ликвидированы два лесных пожара с общей площадью, пройденной огнем, 6 713 га на территориях Кобяйского и Усть-Алданского районов. Новых пожаров не обнаружено", - добавили в министерстве. С начала пожароопасного сезона установлены 73 виновника природных пожаров, составлены 157 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. В Якутии установлен особый противопожарный режим.