БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя Toyota Wish по факту ДТП с пассажирским автобусом в Амурской области, в котором погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Следователем следственной части следственного управления УМВД России по Амурской области возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Предварительно установлено, что 7 сентября около 21:40 (15:40 мск - прим. ТАСС) на 12-м км автодороги Благовещенск - Бибиково мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем Toyota Wish с признаками опьянения, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение со встречным автобусом ЛиАЗ, двигавшимся по маршруту №8", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате ДТП на месте аварии погиб 24-летний пассажир легкового автомобиля. Сам водитель был госпитализирован. Также в больницу с травмами были доставлены водитель автобуса и два пассажира. Еще одному пассажиру медицинскую помощь оказали на месте происшествия.