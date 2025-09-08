Ущерб бюджетному учреждению составил 9 млн рублей, сообщили в управлении СК России по региону

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве при ремонте Дворца культуры возбуждено на Камчатке. Ущерб, причиненный бюджетному учреждению, составил 9 млн рублей, сообщает управление СК России по региону.

Установлено, что учредитель и директор подрядной организации, исполняющей муниципальный контракт по капитальному ремонту зрительного зала здания Дворца культуры в Вилючинске, получил аванс для начала работ. Однако, по версии следствия, до декабря 2024 года работы по контракту не выполнил, а денежные средства похитил, потратив на личные нужды, чем причинил муниципальному бюджетному учреждению ущерб в особо крупном размере на сумму более 9 млн рублей.

"Сейчас проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело возбуждено и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю", - говорится в сообщении.