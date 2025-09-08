На юге Украины предприятие получило повреждения после взрыва

Возник пожар, сообщил глава Николаевской областной администрации

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Производственное предприятие получило повреждения после взрыва в городе Николаеве на юге Украины, возник пожар. Об этом сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.

"В Николаеве повреждены помещения и техника на производственном предприятии. Возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями", - написал он в своем Telegram-канале.

О взрыве в Николаеве сообщалось в ночь на 8 сентября.

Ким также заявил, что накануне было повреждено складское помещение в области.