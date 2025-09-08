Воздушная тревога в городе не объявлена

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

Воздушная тревога охватила восемь регионов Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены сработали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Харьковской и Черкасской областях.

Также предупреждение об опасности продолжает действовать в Житомирской, Сумской и Черниговской областях.

В новость внесены изменения (08:41 мск) - добавлена новая информация о воздушной тревоге.