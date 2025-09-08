Ожидается подтопление дачных кооперативов в пойме реки, есть угроза подтопления прибрежных дорог, улиц города

ЧИТА, 8 сентября. /ТАСС/. Высокий паводок формируется на реке Чита возле города Читы. Возможно подтопление дорог и дачных кооперативов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

"По информации забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на реке Чита у города Чита Забайкальского края в результате сильных дождей наблюдается формирование высокого паводка. Общий подъем составил 143 см, уровень воды достиг отметки 283 см, при критическом значении выхода воды на пойму 190 см и отметки неблагоприятного явления 230 см. Пойма подтоплена на 93 см, превышена отметка неблагоприятного явления на 53 см", - говорится в сообщении.

Ожидается, что 9 сентября уровень воды в реке поднимется еще на 80-100 см до уровня 360-380 см при отметке опасного явления 330 см. Ожидается подтопление дачных кооперативов в пойме реки, есть угроза подтопления прибрежных дорог, улиц города.

Мэр Читы Инна Щеглова сообщила в своем Telegram-канале, что в городе усилен мониторинг водных объектов. Специалисты три раза в день осматривают проблемные территории, где есть риск подтопления. Особое внимание уделяется СНТ и ДНТ Центрального района, поселку Биофабрика.

"В данное время насыпные дамбы справляются с напором водной стихии, уровень рек не достиг критического уровня. Тем не менее, на случай ЧС развернуты два пункта временного размещения на базе школ №17 и 19. Население предупреждено о возможной эвакуации. Необходимо приготовить вещи первой необходимости и документы", - написала Щеглова.

Кроме того, временно перекрыто движение автомобильного транспорта под железнодорожным мостом в районе улицы Лазо. Там поднялся уровень воды, дорога подтоплена.