Местных жителей и туристов призвали соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру

ТОКИО, 8 сентября. /ТАСС/. Извержение вулкана Марапи зафиксировано на индонезийском острове Суматра (провинция Западная Суматра). Об этом говорится в заявлении Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.

По его данным, пепел поднялся на высоту 1 тыс. метров над кратером вулкана, или на 3 891 м над уровнем моря. Отмечается, что пепел распространяется в восточном направлении. В ведомстве призвали местных жителей и туристов соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру в радиусе 3 км, а также использовать маски и респираторы для защиты дыхательных путей от попадания вулканического дыма и пепла.

Марапи - действующий вулкан высотой 2 891 м над уровнем моря, который расположен у северо-западной оконечности хребта Барисан на западе республики. В декабре 2023 года в результате извержения Марапи погибли по меньшей мере 22 человека.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих около 130.