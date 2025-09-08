Пострадавших и повреждений нет

БЕЛГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью 58 беспилотников за минувшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Красный Октябрь и хутору Церковный совершены атаки пять беспилотников, 4 из которых сбиты. Пострадавших и повреждений нет" - проинформировал губернатор.

В Борисовском районе в селе Грузское с беспилотника сброшено взрывное устройство, Валуйский округ подвергся атакам 11 беспилотников, По Волоконовскому району нанесены удары с помощью 5 беспилотников.

По Грайворонскому округу ВСУ выпустили 7 боеприпасов и 14 беспилотниками, по Краснояружскому району - 16 боеприпасов и 14 беспилотников. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка совершены атаки 22 беспилотников, 19 из которых подавлены и сбиты", - написал Гладков.