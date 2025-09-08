Ежесуточный доход от деятельности заведения составлял свыше 700 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области пресекли деятельность участников преступной группы, подозреваемых в организации незаконной игорной деятельности в Новосибирске. Задержаны пятеро местных жителей, сообщили ТАСС в ведомстве.

В помещении незаконного игорного клуба, находившегося в цокольном этаже жилого дома по улице Бориса Богаткова, обнаружено и изъято оборудование с программным обеспечением, а также черная бухгалтерия. По полученным данным, ежесуточный доход от деятельности заведения составлял свыше 700 тыс. рублей.

"На основании результатов оперативно-разыскной деятельности УФСБ следственным управлением СК России по Новосибирской области в отношении пятерых граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере)", - сказали ТАСС в региональном УФСБ.

Фигуранты задержаны, решением суда новосибирцу, подозреваемому в организации казино, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, еще четверым фигурантам - домашний арест. Инициировано наложение ареста на имущество фигурантов стоимостью 7 млн рублей.