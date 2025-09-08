Пострадавшего госпитализировали в Каховскую ЦРБ

ГЕНИЧЕСК, 8 сентября. /ТАСС/. Мирный житель пострадал в Новой Каховке Херсонской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил и. о. главы городского округа Владимир Оганесов.

"7 сентября 2025 [года] в результате атаки БПЛА балкона многоквартирного дома г. Новая Каховка получил МВТ (минно-взрывную травму - прим. ТАСС) житель г. Новая Каховка", - написал он в своем Telegram-канале.

Пострадавший с осколочными ранениями был доставлен в Новокаховскую ЦГБ, госпитализирован в Каховскую ЦРБ.