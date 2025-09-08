СК завел дело после массированной атаки украинских боевиков на Донецк

Их обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц, умышленном уничтожении и повреждении имущества

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту массированной атаки на Донецк 7 сентября со стороны украинских боевиков. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ, ст. 167 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц; умышленные уничтожение и повреждение имущества), в связи с массированными атаками украинских вооруженных формирований на город Донецк", - сказала она.

По данным следствия, 7 сентября украинские националисты при помощи беспилотных летательных аппаратов нанесли несколько ударов по гражданским объектам в городе Донецке. В частности, атаке подвергся парк "Гулливер", где в этот момент находилось много людей, в том числе семьи с детьми. В результате преступлений ранения получили шесть мирных жителей, среди которых несовершеннолетняя. Также повреждены несколько жилых домов, две школы и другие объекты.

"Следствием проведен осмотр места происшествия, изъяты фрагменты беспилотных летательных аппаратов, по которым будут назначены необходимые экспертизы. Допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению указанных преступлений", - заключила Петренко.