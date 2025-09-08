В Якутии двое пропавших мужчин вышли на связь

Они сообщили, что заблудились и искали дорогу

ЯКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Пропавшие в Чурапчинском районе Якутии двое мужчин, которые выехали 5 сентября на строительство изгороди на конебазе и не вернулись в назначенное время, вышли на связь. Они живы и здоровы, сообщили в службе спасения республики.

"Сегодня, 8 сентября, пропавшие в Чурапчинском улусе мужчины вышли на связь и сообщили, что живы и здоровы, - говорится в сообщении. - В 16:03 (10:03 мск - прим. ТАСС) мужчины вышли на связь с родственниками и сообщили, что они заблудились и искали дорогу". Они уточнили местность, по которой двигаются.

Утром 7 сентября в ЕДДС Чурапчинского района поступило сообщение, что пропали двое мужчин, которые выехали из села Чурапча 5 сентября в местность Маадьадьа в 5 километрах от села Кындал для строительства изгороди на конебазе. Они не вернулись в назначенное время, сотовой связи в этой местности нет. 7 сентября на поиски пропавших вышли 10 человек.