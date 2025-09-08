В Херсонской области из-за атак ВСУ за сутки пострадали три человека

Пострадавшие были госпитализированы

ГЕНИЧЕСК, 8 сентября. /ТАСС/. Три мирных жителя получили ранения в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины на Херсонскую область за прошедшие сутки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

"За минувшие сутки в результате агрессии киевского режима пострадали три мирных. Один человек ранен в Любимовке Каховского округа. Госпитализирован в Каховскую ЦРБ", - написал он.

По информации главы региона, второй мирный житель получил ранения в результате обстрела города Алешки, пострадавшего доставили в Каховскую ЦРБ. В Новой Каховке ранения получил мужчина, он также доставлен в Каховскую ЦРБ.

Возгорания сухой растительности результате обстрела произошли в селе Новоладимировка Голопристанского округа и селе Широкое Скадоского округа.

"Помимо этого, враг обстрелял Бехтеры, Великую Лепетиху, Днепряны, Заводовку, Казачьи Лагеря, Каховку, Каиры, Князе-Григорьевку, Корсунку, Малую Лепетиху, Пролетарку и Софиевку", - добавил Сальдо.