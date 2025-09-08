Информации о пострадавших россиянах на фоне протестов в Непале нет

Обстановка в городе остается напряженной, указали в российском посольстве

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Информации о пострадавших россиянах на фоне протестов в столице Непала Катманду не поступало, обстановка в городе остается напряженной. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в Непале.

"Информации о пострадавших россиянах на фоне протестов в Катманду нет. Обстановка в городе напряженная. На данный момент уже двое погибших [в результате столкновений демонстрантов и полицейских], 17 раненых", - сказали в диппредставительстве. В целом, по данным посольства, данных о пострадавших иностранцах в протестах не поступало.

В посольстве РФ сообщили, что дети российских соотечественников, которые учатся в местных школах, не могут попасть домой.

"Два ребенка остается в школах, их не могут забрать домой, движение в городе остановлено", - сказали в диппредставительстве.

Кроме того, посольство рекомендовало не выходить на улицы Катманду. Об этом говорится в его Telegram-канале.

"В Катманду проходят массовые демонстрации молодежи, в городе введен комендантский час. Имеются сообщения о столкновениях и пострадавших, - заявили в диппредставительстве. - В целях вашей безопасности настоятельно просим воздержаться от выхода на улицы до отдельного уведомления властей Непала".

8 сентября у здания парламента в Катманду прошла акция протеста под названием "Революция поколения Z" с участием, по данным телеканала India Today, тысяч демонстрантов, которые выступили против объявленного на прошлой неделе решения правительства ограничить работу соцсетей и мессенджеров в стране, а также против коррупции. Протестующие прорвали заграждения и проникли в здание парламента. Произошли столкновения демонстрантов с полицейскими. По данным India Today, представители сил правопорядка применили водометы, слезоточивый газ, а также открыли огонь. В результате один протестующий погиб, более 80 человек получили ранения. Власти ввели комендантский час в районе парламента и в других ключевых местах столицы.

4 сентября правительство Непала ввело запрет на WhatsApp, а также Facebook и Instagram, (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и другие крупные социальные сети, которые не были зарегистрированы в министерстве связи и информационных технологий страны в установленный срок. Это решение было принято в соответствии с директивой Верховного суда, предписывающей правительству обеспечить официальную регистрацию всех онлайн-платформ и социальных сетей, как отечественных, так и зарубежных до начала работы в Непале, чтобы обеспечить возможность мониторинга нежелательного контента. Доступ к платформам был заблокирован после того, как ни одна из них не подала заявку на регистрацию.