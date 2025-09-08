Экс-директора "Ваккор" приговорили к четырем годам

Александр Божок обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего директора ООО "Ваккор" Александра Божка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в пресс-службе ГВСУ СК России.

"Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего генерального директора ООО "Ваккор" Александра Божка. Божок признан виновным в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 2 ст. 201.2 УК РФ). <…> Приговором суда Божку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Также Божок лишен права заниматься деятельностью, связанной с управленческими и организационно-распорядительными функциями.

Установлено, что в 2020 году государственный заказчик заключил с ООО "Ваккор" многомиллионный контракт о проведении строительных работ на острове Сахалин. Обязанности по контролю за исполнением контракта возлагались на Божка. В 2022 году он растратил более 123 млн рублей, выделенных для реализации контракта. В результате условия контракта выполнены не были, а Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.