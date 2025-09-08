В городе ранее произошло вооруженное нападение на пассажирский автобус

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сентября. /ТАСС/. Российское посольство в Израиле к настоящему моменту не получало сведений о россиянах среди погибших или пострадавших в результате вооруженного нападения на пассажирский автобус в Иерусалиме. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.

"По состоянию на 13:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) 8 сентября отсутствует информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате террористического нападения на пассажирский автобус в городе Иерусалиме. Каких-либо сведений от компетентных органов Израиля, а также обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало", - говорится в комментарии посольства.

"Консульский отдел посольства России продолжает находиться в контакте с израильскими властями", - добавили дипломаты.

Утром 8 сентября в Иерусалиме вооруженному нападению подвергся пассажирский автобус. Инцидент произошел на шоссейной развязке на северной окраине города. По данным полиции, стрелявших было двое, их нейтрализовали на месте происшествия. Согласно последней информации, в результате инцидента шесть человек погибли, более десятка получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы, несколько человек находятся в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями.