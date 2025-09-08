Демонстранты выступают против решения правительства ограничить работу соцсетей и мессенджеров в стране

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Число погибших в столкновениях протестующих с полицейскими в Катманду увеличилось до 14. Об этом сообщил новостной портал Nepal News.

Ранее сообщалось о шести погибших. В больницы Катманду поступили десятки раненых. По данным Nepal News, скончались не менее 14 человек.

8 сентября у здания парламента в Катманду прошла акция протеста под названием "Революция поколения Z" с участием, по данным телеканала India Today, тысяч демонстрантов, которые выступили против объявленного на прошлой неделе решения правительства ограничить работу соцсетей и мессенджеров в стране, а также против коррупции. Протестующие прорвали заграждения и проникли в здание парламента. Произошли столкновения демонстрантов с полицейскими. По данным India Today, представители сил правопорядка применили водометы, слезоточивый газ, а также открыли огонь. Власти ввели комендантский час в районе парламента и в других ключевых местах столицы. Протесты против запрета соцсетей, кроме Катманду, прошли еще в нескольких крупных городах Непала. Посольство РФ в Непале рекомендовало не выходить на улицы.

4 сентября правительство Непала ввело запрет на WhatsApp, а также Facebook и Instagram, (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и другие крупные социальные сети, которые не были зарегистрированы в министерстве связи и информационных технологий страны в установленный срок. Это решение было принято в соответствии с директивой Верховного суда, предписывающей правительству обеспечить официальную регистрацию всех онлайн-платформ и социальных сетей - как отечественных, так и зарубежных - до начала работы в Непале, чтобы обеспечить возможность мониторинга нежелательного контента. Доступ к платформам был заблокирован после того, как ни одна из них не подала заявку на регистрацию.