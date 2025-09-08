Киевский режим стыдливо об этом умалчивает, указал бывший украинский премьер-министр

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Пожар в здании правительства Украины, который произошел 7 сентября, явно стал результатом некорректной работы систем ПВО. Такое мнение выразил бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

"Здание правительства в Киеве явно пострадало от ракеты ПВО. <...> Но киевский режим, как всегда, стыдливо об этом умалчивает", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее аналогичным мнением поделился с ТАСС экс-депутат Верховной рады, эксперт движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров. Он отметил, что системы ПВО, вероятно, пытались сбить дроны, направленные на военные объекты.

Пожар произошел утром 7 сентября. Огонь охватил площадь более 1 тыс. кв. м, в его тушении принимали участие более 400 спасателей, а также около 100 единиц техники, включая вертолеты.

В Минобороны России 7 сентября сообщили, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам производства, хранения и запуска БПЛА, военным авиабазам, по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе в Киеве. В Минобороны отметили, что "цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены".