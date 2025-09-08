Среди погибших один ребенок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Двое взрослых и ребенок погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Курортном районе Санкт-Петербурга, сообщили в региональном ГУ МВД России.

"Сегодня в 13:30 мск на 46-м км Скандинавского шоссе в Курортном районе мужчина, на вид 60 лет, управляя автомобилем "Тойота Камри", двигаясь в сторону Санкт-Петербурга, совершил наезд на стоявший в попутном направлении справа на островке безопасности грузовой автомобиль "Шахман" под управлением 43-летнего водителя. В результате столкновения водитель иномарки и его пассажиры - женщина, на вид 60 лет, и девочка лет шести-семи - скончались на месте от травм, несовместимых с жизнью", - говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка, личности погибших устанавливают.