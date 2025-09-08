Произошел разлив нефтепродуктов

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов произошел на реке Берди, крупном притоке Оби, в Новосибирской области из-за подтопления катера. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"По предварительным данным, в акватории реки Берди в Искитимском районе Новосибирской области произошло подтопление катера типа "Ярославец" с попаданием нефтепродуктов в окружающую среду", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что площадь разлива уточняется. Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности судоходства.

Река впадает в Бердский залив Новосибирского водохранилища. Оно используется в интересах гидроэнергетики, водоснабжения и рыболовства. Здесь водятся ценные виды рыб.